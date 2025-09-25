Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău a transmis că la fața locului au intervenit pompieri, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști.

”Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat de 36 de ani, din județul Ialomița, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 2 E85, dinspre Bacău către Roman, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de un autocamion care circula în fața sa, condus de un bărbat de 49 de ani, din municipiul București, intrând în coliziune cu acesta. Din impact a rezultat rănirea bărbatului de 36 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții IPJ Bacău.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative pentru ambii conducători auto.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.