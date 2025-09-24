Printre cei ale căror locuinţe au fost percheziţionate se numără şi membri ai familiei de romi Cârpaci, din Timişoara, cei implicaţi în atacul din luna august de pe Podul Episcopal de langa Catedrală, când şoferul unei maşini a intrat pe contrasens, a lovit intenţionat o altă maşină, apoi era la un pas să cadă în Bega cu tot cu autoturism, după ce a rupt balustrada.

În accidentul de atunci, un pieton a fost rănit şi transportat la spital. Tot atunci, poliţiştii au găsit într-una dintre maşini mai multe obiecte contondente şi ascuţite. Poliţiştii au deschis imediat un dosar penal pentru vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.

De asemenea, în timpul percheziţiilor făcute miercuri dimineaţă, la una dintre adresele din Timişoara a fost găsit un adevărat arsenal, inclusiv o grenadă ofensivă de mână de provenienţă iugoslavă.

O comisie mixtă de la Serviciul Arme va face o cercetare, iar grenada a fost ridicată pentru expertiză.