Două persoane au murit după o coliziune frontală în timpul unei depășiri pe drumul dintre Ruse şi Byala, potrivit presei bulgare, relatează realitateadegiurgiu.net.

Mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal la intersecția cu Dve Mogili cu un TIR, ambele vehicule având numere înmatriculate în România.

În urma impactului, mașina a luat foc, iar cele două persoane care călătoreau în ea au fost găsite carbonizate în interiorul mașinii. Identitatea lor nu a fost încă stabilită.

Este vorba de un autoturism Toyota cu înmatriculare de româneşti se deplasa pe direcția Byala.

Șoferu lacesteia a depășit pe o porţiune interzisă, timp în care s-a izbit frontal de un TIR Volvo cu numere româneşti, condus de un șofer de 52 de ani.

Accidentul a avut loc dimineață, la câteva minute după ora 8:00.

Semnalul a fost dat de șoferul care urmărea mașina.

„De la Midata, când veneam aici, am văzut că s-a întâmplat ceva, m-am oprit aici, am sărit afară să văd dacă pot scoate pe cineva afară, să ajut, ceva din mașină, însă, a luat foc foarte repede și am tras. am sunat la 112”, a declarat pentru cotidianul Ruse Media, Georgi Iliev.

Au fost trimise două echipe ale pompierilor din Dve Mogili, echipe de poliție din Dve Mogili și Byala și serviciile de urgență. Intervenția pompierilor a prevenit pericolul ca și camionul de mare tonaj să ia foc. Șoferul acestuia a refuzat să fie examinat la fața locului de către medici. Testul de alcool a fost negativ.

Drumul a rămas închis circulației, variantele ocolitoare fiind cele prin Dve mogili - Batishnica - drumul I-5 și înapoi.

Ştire preluată de la colegii de la cotidianul bulgăresc Ruse Media.