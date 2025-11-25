”În timp ce un bărbat de 39 de ani, din comuna Traian, conducea un autoturism pe DN 2A din direcţia Urziceni către Ţăndărei ar fi efectuat un viraj către stânga fiind acroşat de un autoturism care se afla în depăşirea sa, condus de un tânăr de 29 de ani, din municipiul Slobozia.

În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 29 de ani a ricoşat într-un alt autovehicul condus pe Aleea Mânăstirii, din direcţia Ţăndărei către Urziceni, de o femeie de 32 de ani, din comuna Dragalina”, a transmis IPJ Ialomiţa.

Potrivit oamenilor legii, în urma accidentului opt persoane, cu vârste cuprinse între 2 luni şi 59 de ani, au fost rănite.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.