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Accident grav în Suceava. Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite. A fost chemată o echipă de descarcerare

Accident grav în Suceava.

Accident grav în Suceava.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 16:35

Un accident rutier soldat cu cinci victime, dintre care una minoră, a avut loc duminică, pe raza localității Plaiul Șarului din comuna Șaru Dornei, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Potrivit acestuia, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune.

'Au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În sprijin a mai fost alocat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), cu medic. În urma evenimentului rutier, a fost acordat primul ajutor medical pentru cinci persoane - patru adulți și un minor', a transmis ISU.

Oficialii SJA susțin că victimele sunt patru adulți, respectiv trei bărbați de 19, 23 și 66 de ani și o femeie de 63 de ani, dar și un copil de șapte ani, 'toți policontuzionați, stabili hemodinamic'.

'Adulții au fost transportați la spitalul din Vatra Dornei, iar pentru copil a fost trimisă o ambulanță cu medic de la Suceava', a menționat purtătorul de cuvânt al SAJ, Dan Teodorovici.

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