Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Accident grav în Suceava. Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite. A fost chemată o echipă de descarcerare
Accident grav în Suceava.
Un accident rutier soldat cu cinci victime, dintre care una minoră, a avut loc duminică, pe raza localității Plaiul Șarului din comuna Șaru Dornei, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.
Citește și
- 16:17ISU intervine contracronometru în Prahova. Oameni scoși din șuvoaiele de apă de pe străzi, o femeie a ajuns la spital
- 14:07Mare atenție, șoferi! Trafic aglomerat pe A1 între Nădlac şi Deva. Rutele alternative recomandate de polițiști
- 12:53Tren internațional blocat pe câmp, în caniculă, în apropiere de Caracal. Sute de minute întârziere
- 09:47Spectacol aviatic de excepție în București, cu ocazia Zilei Aviației - LIVE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News