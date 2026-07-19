Accident grav în Suceava. Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite. A fost chemată o echipă de descarcerare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 16:35

Un accident rutier soldat cu cinci victime, dintre care una minoră, a avut loc duminică, pe raza localității Plaiul Șarului din comuna Șaru Dornei, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentisudescarcerare