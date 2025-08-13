„Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezenţa unui tehnician criminalist.

În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la faţa locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităţilor specifice.

Cu privire la starea psiho-fizică a conducătorului auto, acesta a fost testat la faţa locului, în proximitatea autospecialei de poliţie, atât cu aparatul etilotest, cât şi cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negativ în ambele cazuri.

Testarea a fost înregistrată cu dispozitivul Body Cam aflat în dotarea poliţiştilor, înregistrarea constituind probă în dosarul penal”, informează oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Instituţia precizează că pentru cercetarea la locul accidentului poliţiştii rutieri au folosit dispozitivul FARO FOCUS 3D, care permite „documentarea cu maximă acurateţe şi în mod obiectiv a scenei evenimentului, prin scanarea şi măsurarea tridimensională a împrejurimilor, în vederea obţinerii unei reproduceri digitale fidele, cu detalii precise la nivel milimetric” şi asigură captarea completă şi exactă a probelor şi elementelor existente în teren, eliminând riscul pierderii unor date importante.