UPDATE - Infotrafic: ”Bd. Camil Ressu

• pieton accidentat grav de un cablu de tensiune de la linia de tramvai (agatat de o duba)

• politraumatizat, stop cardiorespirator, resuscitat dupa aprox 15 minute, se stabilizeaza in ambulanta SMURD cu medic

• blocat sensul spre Str. Dristorului

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”STB informează că astăzi, 06.11.2025, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, anunţă, joi, STB.

Compania precizează că liniile de tramvai din zonă – 1, 10, 19, 23, 27, 49 - sunt momentan blocate.

STB a înfiinţat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor:

• 601- între terminalul Romprim şi intersecţia Obor

• 623 – între terminalul Faur şi intersecţia strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.