„Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 46 ani a condus un autovehicul pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte dinspre DNCB către Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 16, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, care se angajase în traversarea părţii carosabile”, a transmis Brigada Rutieră.

Un şofer de 46 de ani conducea dinspre DNCB către Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, când a surprins pietonul angajat în traversare, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei. Victima a fost transportată de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale, iar testul Alcooltest efectuat asupra conducătorului auto a ieşit negativ.​

Traficul rutier este restricţionat pe sensul de intrare în Capitală, pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte (menţionată eronat în sursă ca Bucureşti-Ploieşti), unde şoferii circulă alternativ, dirijaţi de poliţiştii rutieri.​

Poliţiştii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili exact cauzele şi circumstanţele producerii accidentului.