Un bărbat în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune frontală cu un tractor agricol.

Accident fatal pe drumul Tulcea – Greci

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, incidentul a avut loc în jurul orei 08:00, pe Drumul Comunal 51 (DC51), între Tulcea și C.R. Măcin, în apropierea localității Greci.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului ar fi pătruns pe contrasens, moment în care a lovit frontal tractorul agricol condus de un tânăr de 20 de ani.

Impactul a fost puternic, iar conducătorul autoturismului a murit pe loc. Pasagerul aflat pe locul din dreapta față a fost rănit ușor și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Trafic blocat temporar, anchetă în desfășurare

La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanță. Circulația rutieră pe drumul comunal a fost restricționată temporar pentru efectuarea cercetărilor și pentru degajarea carosabilului.

Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au precizat reprezentanții IPJ Tulcea.

O echipă de polițiști rutieri efectuează verificări pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii tragediei. Una dintre ipotezele luate în calcul este neatenția la volan sau pierderea controlului asupra direcției de mers.

„Continuăm cercetările pentru a clarifica toate detaliile privind dinamica accidentului”, au transmis reprezentanții Poliției Tulcea.