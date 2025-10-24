La volanul autoturismului era un consilier AUR, care tocmai se întorcea cu prietenul bolnav de la chimioterapie.

Impactul a fost fatal, medicii ajunși la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

TIR scăpat de sub control

Impactul care a dus la moartea celor doi bărbați aflați în mașina care circula regulamentar a fost unul fatal.

Asta după ce șoferul TIR-ului a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a răsturnat peste mașină. La volanul autoturismului se afla Vasile Ungureanu, consilier AUR din județul Suceava. Se întorcea de la Iași cu prietenul său bolnav de cancer, pe care îl dusese la spital pentru citostatice.

La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de polițiști, pompieri și medici de urgență, însă, din păcate nu i-au mai putut salva pe cei doi bărbați de 42 de ani, respectiv 39 de ani. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.



Grav accident pe DN 2 / Sursa foto - Realitatea PLUS