”Echipajele Secției de Pompieri Pașcani intervin la această oră între localitățile Cristești și Drăgușeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism.

În eveniment sunt implicate patru persoane, dintre care două victime aflate în autoturism sunt încarcerate și inconștiente.

La fața locului acționează 13 pompieri cu 2 autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD tip EPA, sprijiniți de un echipaj SAJ tip C cu medic”, a transmis ISU Iasi.

În momentul publicării acestei știri, misiunea forţelor de intervenţie este în plină desfăşurare, iar deocamdată nu se ştie cum s-a produs accidentul.