Accident cumplit cu patru persoane implicate în județul Iași. Un camion s-a răsturnat peste o mașină: o victimă decapitată, iar alte două sunt inconștiente

Un accident rutier cumplit s-a produs, vineri după-amiază, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, una a fost decapitată în urma impactului, iar alte două sunt încarcerate și  inconştiente.

La locul accidentului intervin 13 pompieri cu două autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD tip EPA, sprijiniți de un echipaj SAJ tip C cu medic.

”Echipajele Secției de Pompieri Pașcani intervin la această oră între localitățile Cristești și Drăgușeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism.

În eveniment sunt implicate patru persoane, dintre care două victime aflate în autoturism sunt încarcerate și inconștiente.

La fața locului acționează 13 pompieri cu 2 autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD tip EPA, sprijiniți de un echipaj SAJ tip C cu medic”, a transmis ISU Iasi.

În momentul publicării acestei știri, misiunea forţelor de intervenţie este în plină desfăşurare, iar deocamdată  nu se ştie cum s-a produs accidentul.