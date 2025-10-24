Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă, vineri la prânz, că pe DN 24 Bârlad - Vaslui, în zona localităţii Sălcioara, comuna Banca, judeţul Vaslui, a avut loc un accident rutier produs între un autocamion, o autoutilitară şi un autoturism, soldat cu rănirea a două persoane, care sunt conştiente.

Potrivit sursei citate, traficul rutier este oprit în ambele direcţii pentru a permite intervenţia echipajelor specializate. Poliţiştii rutieri estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 13:00.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui informează că la accidentul rutier intervine Detaşamentul Bârlad cu maşini de descarcerare şi 11 militari, precum şi două ambulanţe ale Serviciului Judeţean Vaslui.

Aceeaşi sursă a precizat că cele două victime, care sunt conştiente şi cooperante, au fost preluate de achipajele SAJ si transporate la spital.