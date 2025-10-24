Cum s-a produs tragedia rutieră?

Incidentul s-a produs în urmă cu câteva ore, pe ruta care leagă orașele Bengaluru și Hyderabad. În urma impactului violent, autocarul a fost mistuit de incendiu în câteva minute, transformându-se într-o torță uriașă. Echipele de pompieri și salvare au acționat rapid, însă pentru numeroși pasageri nu s-a mai putut face nimic.

„Dintre cei 41 de pasageri, 21 au fost salvați. Din restul victimelor, până în acest moment au fost identificate 11 persoane decedate”, a declarat A. Siri, un oficial al districtului, pentru agenția de presă ANI, citată de Reuters.

Autoritățile locale continuă operațiunile de identificare a victimelor și investighează circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Imaginile surprinse la locul accidentului sunt cutremurătoare, arătând autocarul complet carbonizat și echipele de intervenție care încearcă să stingă ultimele focare.

