Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit primelor informații, o femeie de 31 de ani încerca să intre cu mașina în curtea locuinței sale, când un alt autoturism, condus de un bărbat de 40 de ani din județul Călărași, a izbit-o din plin din spate. Martorii spun că zona este cunoscută pentru curbele periculoase și vizibilitatea redusă, iar șoferul nu ar fi observat la timp vehiculul din față.

Impactul a fost devastator: una dintre mașini s-a răsturnat, iar șoferița a rămas prinsă între fiarele contorsionate. Echipajele de descarcerare au intervenit rapid pentru a o scoate din autoturism, în timp ce paramedicii SMURD i-au acordat primele îngrijiri medicale.

Femeia, rănită grav, a fost stabilizată și transportată de urgență cu elicopterul SMURD la un spital din București. În același accident au fost răniți și fiul ei, în vârstă de 11 ani, care a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, precum și șoferul celuilalt autoturism, care a suferit răni ușoare.

La locul tragediei au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca și Stației Colibași, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și SAJ, precum și polițiștii rutieri.

Șoferul implicat în accident a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Circulația rutieră pe DN 41 a fost oprită temporar pe ambele sensuri pentru ca echipele de intervenție să poată acționa în siguranță. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.