Două femei și un copil de numai un an au fost grav răniți și transportați la spital. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de o oră, iar polițiștii încearcă acum să afle cum s-a produs tragedia.

Mașini proiectate într-o tarabă după coliziunea în lanț

Au fost scene de groază la Hinova. Totul după ce o femeie de 27 de ani, aflată la volanul unei mașini în care se aflau mama ei și copilul de un an, ar fi pătruns pe sensul opus de mers. Vehiculul s-a izbit frontal de un alt autoturism, condus de un bărbat de 57 de ani, apoi a ricoșat în alte două are circulau regulamentar.

Impactul a fost devastator. Două dintre autoturisme au fost proiectate în afara carosabilului, iar una dintre victime a rămas încarcerată. Pompierii au intervenit cu autospeciale de descarcerare și echipaje SMURD, care au acordat primul ajutor celor răniți.

„Din impact, autoturismul condus de femeie a ricoșat în alte două autoturisme ce se deplasau pe sensul opus de mers. În urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto și a alți doi pasageri din autoturismul condus de femeie, care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.”, a declarat Gabriela Ciocioană, purtător cuvânt IPJ Mehedinți.

Șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.