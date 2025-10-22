Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, evenimentul s-a produs în afara localității Bretea Streiului, în jurul orei 13:30.

Cum s-a petrecut accidentul

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 67 de ani, din județul Sălaj, aflat la volanul unui autoturism care circula pe direcția Hațeg – Simeria, ar fi efectuat o manevră de întoarcere pe celălalt sens de mers fără să se asigure corespunzător. În acel moment, mașina sa a fost lovită de ambulanța care circula în regim prioritar, având semnalele luminoase și acustice în funcțiune.

Șoferul ambulanței, rănit ușor

Ambulanța era condusă de un bărbat de 32 de ani, din județul Hunedoara, și transporta un pacient spre Cluj-Napoca. În urma impactului, șoferul autospecialei a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Pacientul nu a fost rănit și a fost preluat ulterior de un alt echipaj medical, care a continuat deplasarea către unitatea sanitară din Cluj.

Ambele vehicule au fost serios avariate. Testele efectuate cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool înainte de producerea accidentului.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.