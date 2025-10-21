UPDATE - Bărbatul, de 55 de ani, a decedat.

Intervenție de urgență la fața locului

La locul accidentului au intervenit imediat echipaje de la Detașamentul de Pompieri Găești, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului Județean Dâmbovița. De asemenea, în sprijinul salvatorilor a fost solicitat un elicopter SMURD, pregătit să preia victima în cazul în care manevrele de resuscitare au succes.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, niciunul dintre pasagerii aflați în tren nu a fost rănit. Garnitura circula pe ruta Pitești – București Nord în momentul producerii accidentului.

Trafic feroviar blocat pe ambele sensuri

În urma coliziunii, traficul feroviar a fost complet oprit pe ambele fire de circulație ale Secției de Cale Ferată 101, la ieșirea din Găești. Polițiștii rutieri și echipele de intervenție se află în continuare la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru degajarea căii ferate.

Autoritățile au anunțat că circulația trenurilor a fost reluată după ora 14:00, odată cu finalizarea intervențiilor și eliberarea liniei.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și dacă șoferul autoturismului a ignorat semnalele de la trecerea la nivel cu calea ferată.