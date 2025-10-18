Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a transmis că persoanele aflate în autoturism au reușit să iasă din acesta înainte de impact, astfel că nu au fost victime.

”La data de 18 octombrie, în jurul orei 14:20, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un autoturism a fost acroșat de un tren, la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Hereclean. La fața locului, polițiștii au stabilit că un tren care circula pe ruta Șărmășag - Zalău a surprins și acroșat un autoturism”, precizează IPJ.

Atât conducătorul auto, cât și mecanicul trenului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.