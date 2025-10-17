UPDATE 18:50 - Cinci persoane, un pasager din tramvai și patru din autobuz, au fost transportate de urgență la spital.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către str. Doctor Felix, a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție.

La acest moment, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, patru dintre acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate”, a transmis DGPMB- Brigada Rutieră.

Conform procedurilor, ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

În urma acestui incident, circulația rutieră în Pasajul Victoriei, sensul către str. Doctor Felix, a fost resticționată.

Polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis o anchetă în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.