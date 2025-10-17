Câinii s-au năpustit asupra mașinii

Martorii susțin că animalele s-au strâns în jurul mașinii și, timp de mai multe minute, au mușcat și zgâriat caroseria, încercând aparent să ajungă sub vehicul. În urma atacului, autoturismul a rămas cu portierele îndoite și zgâriate, apărători de roți smulse și bara din față distrusă, semănând mai degrabă cu o mașină implicată într-un accident rutier decât cu una parcată peste noapte.

Proprietarul a descoperit pagubele în momentul în care a coborât la mașină și a rămas pur și simplu fără cuvinte.

Locuitorii din cartier spun că problema câinilor fără stăpân s-a agravat în ultimele luni, iar animalele se adună frecvent în parcări sau în jurul ghenelor de gunoi. Oamenii cer intervenția autorităților locale pentru a preveni astfel de situații periculoase.