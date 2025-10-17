Caz șocant în centrul Sucevei

Martorii povestesc că totul s-a petrecut în câteva secunde. Copilul a alergat spre un coleg, moment în care patrupedele, care se aflau lângă buncărele de gunoi din apropiere, s-au repezit asupra lui. Mama micuțului a început să țipe disperată, iar strigătele ei au atras atenția altor părinți aflați în zonă. Aceștia au intervenit rapid și au reușit să alunge câinii, înainte ca atacul să aibă consecințe tragice.

Din fericire, copilul a scăpat doar cu răni superficiale și o sperietură puternică, însă incidentul a stârnit indignarea comunității. Locuitorii din zonă reclamă de luni de zile prezența haitelor de câini care cutreieră nestingherite străzile din oraș.

Atacul readuce în atenție problema gestionării animalelor fără stăpân din municipiu, o situație care, potrivit localnicilor, s-a agravat în ultimele luni.