Ce au anunțat anchetatorii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, apelul la numărul de urgență 112 a fost făcut în jurul orei 15:54, când un localnic a anunțat descoperirea unui copil fără viață. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, împreună cu o echipă de criminaliști.

„Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de medicii legiști, în urma necropsiei”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

Zona a fost împrejmuită, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia și pentru a identifica cui aparțineau animalele care ar fi putut provoca moartea copilului.

Cazul a produs o undă de șoc în comunitate, localnicii fiind marcați de pierderea băiețelului. Autoritățile locale au anunțat că vor analiza situația animalelor fără stăpân din oraș, după ce în ultimele luni au existat mai multe sesizări privind haite de câini care circulă în zona periferică.