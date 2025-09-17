Proprietara imobilului a semnat contractul de închiriere la finalul anului 2024, femeia prezentându-se atunci cu doar trei câini, despre care a promis că vor sta în curte. În realitate, în câteva luni, numărul animalelor a explodat, iar casa a rămas fără utilități, chiria și facturile nefiind plătite deloc.

„Nu a achitat niciun ban, iar acum susține că nu e nimic grav. Agențiile imobiliare ar trebui să verifice mult mai atent persoanele pe care le recomandă”, a declarat, revoltată, proprietara casei, pentru un site cunoscut de știri.

Vecini terorizați de mizerie și de haite de câini

În tot acest timp, oamenii din jur au trăit un adevărat calvar. Mirosurile insuportabile și zgomotul permanent au făcut imposibil traiul zilnic. Mai mult, câinii scăpau frecvent în stradă, punând în pericol trecătorii.

„De luni de zile e iadul aici. Urlă câinii, miroase îngrozitor, nu putem dormi. Au fost zile când 25 de câini au năvălit pe stradă, ne era frică să ieșim din case”, a povestit un vecin exasperat.

După un proces care a durat nouă luni, instanța a dat câștig de cauză proprietarei, iar evacuarea a avut loc recent. Animalele au fost ridicate de autorități și transportate într-un adăpost.

„Am fost obligați să le luăm și să le ducem la adăpost. Era o situație imposibil de tolerat”, a explicat un reprezentant al Serviciului Public de Gestionare a Animalelor din Brașov.

Chiriașa, în schimb, susține că deținea câinii în mod legal și contestă decizia. Proprietara, hotărâtă să-și recupereze prejudiciul, anunță că va cere despăgubiri în instanță.