Carambol de mașini: 63 de morți și zeci de răniți. Două autobuze s-au lovit în plin pe o autostradă din Uganda

Accident rutier
63 de oameni au murit, iar alte zeci au fost grav rănite în urma unui accident cumplit care a avut loc pe o autostradă din Uganda. Două autobuze au fost implicate în tragedia de proporții.

Accident cu 63 de morți pe o autostradă din Uganda

 În urma impactului violent, mai mulți șoferi au pierdut controlul autoturismelor. 

Autoritățile au venit de urgență la fața locului, iar victimele au fost transportate de urgență la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare. 

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea accidentului. 

Primele date arată că unul dintre autobuze a încercat o depășire interzisă. 