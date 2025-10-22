Accident cu 63 de morți pe o autostradă din Uganda

În urma impactului violent, mai mulți șoferi au pierdut controlul autoturismelor.

Autoritățile au venit de urgență la fața locului, iar victimele au fost transportate de urgență la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea accidentului.

Primele date arată că unul dintre autobuze a încercat o depășire interzisă.