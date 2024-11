A murit Clement Nemesniciuc, o legenda a rugby-ului iesean

Născut la 1 aprilie 1953 în Sipote, Clement Nemesniciuc, a inceput sa practice jocul cu balonul oval la Iasi, in 1968, cu Gheorghe Herghelegiu, la CSM.

A fost flankerul echipei Poli Iasi in intervalul 1974-1985, reusind performante notabile cu echipa sa de club: locul 4 in campionat, doua finale de cupa si o Cupa a Romaniei cucerita in 1979.

A fost component al lotului national universitar si a fost chemat la lotul mare al Romaniei. Dumnezeu sa-l ierte!

Cine este ultima soție a lui Silviu Prigoană. Deși a fost căsătorită cu un milionar, și-a dedicat viața bolnavilor