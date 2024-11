Cei doi s-au cunoscut în 2016, la o cină cu prietenii, iar de atunci au rămas de nedespărțit. Ultima soție a milionarului este foarte rezervată când vine vorba de viața ei personală. Despre ea se știe că are 46 de ani și trei copii dintr-o căsnicie anterioară. După ce l-a cunoscut pe Silviu Prigoană, femeia s-a mutat de la Sibiu la București pentru a continua povestea lor de iubire.



Mihaela Botezatu și-a dedicat timpul meseriei de terapeut, iar la un moment dat și-a deschis un plafar cu produse naturiste. ”Am urmat un seminar de specializare în metoda Dorn, în Germania. Am făcut acest lucru deoarece am rămas cu ceva probleme la coloană în urma sarcinilor şi voiam să cunosc mai bine cum pot să-mi protejez coloana vertebrală şi articulaţiile”, măturisea Mihaela, în urmă cu câțiva ani.



Mihaela nu rata nicio ocazie să mărturisească cât de fericită era lângă Silviu Prigoană.



„Este foarte sensibil si este un om care munceste foarte mult, se zbate mult, este un om care a facut multe lucruri pt tara asta. Pentru multi dintre noi. El se bucura de lucruri marunte. Chiar ma asculta iar lucrul asta ma face fericita”

Pe 13 noiembrie 2024, Mihaela a postat pe rețelele sociale o serie de fotografii cu Silviu, unele dintre ele surprinzându-i în momente de fericire alături de el. În una dintre imagini, Mihaela apare cu un buchet imens de flori, iar într-o altă fotografie îi vedem pe cei doi în vacanță, ținându-se în brațe, zâmbind fericiți. Ultima fotografie postată pare să fie recentă, iar Silviu Prigoană are look-ul cu care s-a prezentat în ultima vreme.

În semn de doliu pentru bărbatul iubit, Mihaela a postat și o inimioară neagră pe fundal negru, fără a însoți postările cu vreun comentariu sau cuvinte de adio. Gestul său simplu, dar profund, reflectă durerea pierderii, iar tăcerea ei vorbește de la sine despre tristețea acestei despărțiri definitive.

Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu au avut o relație destul de discretă, dar cu multe momente speciale. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui Marcel Toader și s-au căsătorit în 2016. Înainte de a o întâlni pe Mihaela, Silviu Prigoană a fost căsătorit cu Adriana Bahmuțeanu, iar la momentul întâlnirii cu Mihaela, aceasta avea deja trei copii, un băiat și două fete. Silviu avea patru băieți din alte căsnicii.

Diferența de vârstă dintre cei doi a fost un subiect de discuție în presa mondenă, fiind de 15 ani, iar mulți au speculat că Mihaela ar fi fost atrasă de banii lui Silviu. Totuși, femeia a respins aceste acuzații de-a lungul timpului, afirmând că iubirea ei pentru Silviu nu a avut legătură cu banii acestuia. „Nu sunt cu Silviu pentru banii lui! Și mi-aș dori ca oamenii să vadă sufletul lui Silviu, așa cum este el, pentru că nu merită jignirile pe care le-a primit. Am văzut lucruri pe care le face din bunătate și nu vorbește niciodată despre ele, iar eu nu le-am mai văzut la nimeni”, declara Mihaela în urmă cu ceva timp.

Chiar dacă a fost implicată într-o relație de lungă durată cu Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu a preferat să își trăiască durerea în liniște, fără a face declarații publice.