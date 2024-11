UPDATE 19:55 - Podul de legătură Rîbnița-Rezina ar fi fost minat. După ce azi, poliția a sistat traficul de pe podul Râbnița – Rezina, interdicția vizând inclusiv pietonii, o informație de ultimă oră anunță că acest punct important de trecere peste râul Nistru ar fi fost minat. Anunțul a fost făcut de reprezentanții IGP care au precizat că a fost sesizată cu puțin timp în urmă.

Incidentul a fost semnalat de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) care au anunțat că o sesizare a fost primită recent, generând îngrijorare în rândul autorităților și al cetățenilor, anunță presa din Republica Moldova.

Conform informațiilor furnizate de Poliție, apelul a fost efectuat imediat după reluarea circulației pe pod, în condițiile în care un bărbat a fost observat cu o cutie suspectă și a refuzat să dezvăluie conținutul acesteia.

„Calificăm aceste acțiuni drept provocări în adresa instituțiilor statului, pentru a fi acuzate de îngrădirea deplasării cetățenilor pentru a-și exercita dreptul la vot. În același timp precizăm că, de fiecare dată, oamenii legii sunt obligați să reacționeze conform protocoalelor pentru a exclude orice risc la securitatea cetățenilor”, au precizat oamenii legii.

UPDATE 18:30 - Serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Republica Moldova au fost ţinta unui atac cibernetic, în ziua desfăşurării turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, a anunţat, duminică, într-un briefing de presă, preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.



Potrivit sursei citate, atacurile au avut ca efect încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot.



"Am fost informaţi astăzi de către Serviciul de Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică că am avut câteva incidente de securitate cibernetică care au afectat temporar disponibilitatea resurselor informaţionale ale Comisiei Electorale Centrale. Colegii noştri din birouri ne-au sesizat despre încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot. Concluzia este că am fost ţinta unor atacuri cibernetice de tip DOS, e o supraîncărcare artificială a serverelor prin multiple solicitări simultane şi, din cauza acestora, am avut aceste încetiniri temporare", a declarat preşedinta CEC.

UPDATE 15:20 - Poliția a sistat traficul de pe podul Râbnița – Rezina, interdicția vizând inclusiv pietonii, transmite reporterul Europei Libere de la fața locului, potrivit stiripesurse.md.

Reprezentanții Poliției spun că la postul vamal intern se află o persoană suspectă care nu colaborează cu forțele de ordine și „deține o cutie suspectă”, refuzând să dezvăluie conținutul acesteia.

„Paza perimetrului este asigurată, iar serviciile specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției urmează să documenteze cazul și să verifice circumstanțele.

Imediat ce cazul va fi documentat conform protocoalelor, traficul în zonă își va relua activitatea”, a spus Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție, Elena Băetrău.

Anterior au fost raportate cozi uriașe pe podul Râbnița-Rezina! Sute de mașini se îndreaptă dinspre regiunea transnistreană către secțiile de vot deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului.

Anterior, mai mulți moldoveni care își exercită dreptul de vot în cele 30 de secții de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană au anunțat că oamenii sunt aduși la secții cu autocare și microbuze.

„Sunt aduși cu autobuzele, cu rutierele până la poștă. De acolo oamenii merg pe jos”, a declarat o femeie care votează la secția din Bender.

UPDATE 14:10 - Peste 860.000 de cetățeni ai Republicii Moldova şi-au exercitat deja dreptul la vot până la ora 13.00. Aceștia urmează să-şi aleagă viitorul președinte, între Maia Sandu şi Aleksandr Stoianoglo, notează news.ro.

Până la ora 13:00, la secţiile de votare s-au prezentat peste 29% dintre alegători. Acest indicator este mai mare decât în primul tur al scrutinului.

Majoritatea, peste 53%, sunt femei. Cea mai activă categorie de vârstă este 56-65 de ani.

În diaspora, cele mai solicitate secţii sunt în România, Italia, Austria, Estonia, Belgia, Franţa, Germania, a comunicat Ministerul Afacerilor Externe.

Până la ora 13.00, în diaspora s-au prezentat la secţiile de vot peste 112.000 de alegători.

UPDATE 11:15 - Circa 300.000 de moldoveni au votat în turul II al alegerilor prezidențiale până la ora 10:00. Cel puțin așa arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), notează TV8.md.

Mai exact, peste 290.000 de alegători (10%) au reușit să treacă pe la urnele de vot, fiind mai mulți ca în turul I, când aproximativ 230.000 de cetățeni au reușit să-și exprime dreptul la vot.

Potrivit cifrelor de la această oră, bărbații care votat sunt mai mulți la număr ca femeile, în timp ce în turul I era invers. Totodată, cei mai harnici votanți au rămas cei din categorie de vârstă 56-65 de ani, iar cele mai multe voturi au fost înregistrate, la fel ca în turul I, în raionul Dondușeni.

Moldovenii au de ales între candidatul pro european Maia Sandu - care se luptă pentru al doilea mandat și candidatul pro-rus Alexandr Stoianoglo.

Astăzi, oră de oră, la Realitatea Plus, vom discuta cu cei mai buni analiști de politică externă despre cea mai importantă zi din Republica Moldova, si tot aici veți afla în exclusivitate și rezultatele votului.

Moldovenii își aleg președintele. Cine vrea să măsluiască votul

La această oră sunt deschise toate cele peste doua mii de secții de votare din Republica Moldova.

Și în România au fost înființate secții de votare destinate moldovenilor de peste Prut care locuiesc la noi în țară, două dintre ele fiind la Iași. Aproape trei milione de moldoveni sunt așteptați să își aleagă președintele.

Alegerile din Republica Moldova sunt sub asediul Kremlinului. Au avut loc percheziții ample într-o localitate de lângă Chișinău. Mai mulți membri ai organizației „Șor” sunt suspectați că ar racola oameni și le-ar propune bani în schimbul unui vot. Oamenii legii au ridicat mii de ziare cu inscripția ,,Renaștere” sau ,,Șor”, liste și caiete care conţin date personale și copii ale buletinelor de identitate.

Autoritățile din Moldova au emis și un comunicat prin care condamnă atacul de falsuri trimise în numele instituției și asta după ce în spațiul public au apărut informații cum că cetățenii primesc mesaje prin care sunt însemnați să voteze un anumit candidat.

Republica Moldova decide astăzi dacă rămâne de partea UE

„Cetățenii ne anunță că primesc, pe adresele lor de e-mail, mesaje din partea Parlamentului Republicii Moldova prin care sunt îndemnați să voteze duminică pentru un anumit candidat electoral, iar, ulterior, să fie remunerați financiar de un partid politic. Totodată, oamenii sunt îndemnați să participe la un „miting patriotic”, transmite Parlamentul Republicii Moldova.

În tot acest timp, Maia Sandu îi îndeamnă pe basarabeni să iasă în număr cât mai mare la vot. Urnele vor fi deschise până la ora 21.00, ora Chișinăului.

„Nu este doar o ștampilă pe hârtie. Este cuvântul tău despre soarta ta. Este alegerea despre cum vei trăi începând cu ziua de mâine.”, a declarat Maia Sandu.

În primul tur de alegeri, desfășurat în 20 octombrie, Alexandr Stoianoglo obținut 25,98% din voturi, în timp ce 42,45% dintre alegători au votat pentru actuala președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu. Tot atunci, a avut loc și referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar Alexandr Stoianoglo, deși are și cetățenie românească, a votat împotrivă.