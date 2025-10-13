Vorbim despre o decizie de care depinde inclusiv soarta Guvernului Bolojan. În continuare este un haos fără precedent în sistemul judiciar. Toată activitatea instanțelor și parchetelor din țară este oprită.

În prezent se judecată doar cauzele de natură penală, respectiv cele care privesc măsurile preventive, dar și ordinele protecție. În continuare celelalte procese care sunt pe rolul instanțelor vor fi amânate pe o perioadă nedeterminată. Când se va termina această grevă din sistemul judiciar este greu de spus, având în vedere că totul depinde de decizia celor 9 magistrați de la Curtea Constituțională de săptămâna viitoare.

Judecătorii constituționali au amânat pentru săptămâna viitoare, pe 20 octombrie, această decizie extrem de importantă cu privire la reforma pensiilor speciale asumată în Parlament de către executivul condus de Ilie Bolojan.

Concret, reforma își propune creșterea vârstei de pensionare în cazul magistraților pe o perioadă de tranziție între 10 și 15 ani și, de asemenea, scăderea salariului și a pensiei.

Decizia de săptămâna viitoare va fi una definitivă. În cazul în care reforma va fi declarată neconstituțională Ilie Bolojan spune că își va da demisia având în vedere că Executivul nu va mai avea legitimitate.