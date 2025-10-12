JUDECĂTORII CCR ÎNCASEAZĂ SALARII ȘI SPORURI URIAȘE
Simina Tănăsescu, președinte CCR
indemnizație brută - 47.074 de lei
spor pentru risc și suprasolicitare psihică (25% din indemnizația brută) - 11.769 de lei
spor pentru confidențialitate (5%) - 2.354 de lei
indemnizație pentru titlul științific de doctor - 950 de lei
SURSA: Realitatea PLUS
Veniturile celorlalți judecători:
indemnizație brută - 45.260 de lei
spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)- 11.315 lei
spor pentru confidențialitate (5%) - 2.263 de lei
indemnizație pentru titlul științific de doctor - 950 de lei
SURSA: Realitatea PLUS
Prim-magistrat asistent
indemnizație brută - 34.386 de lei
spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%) - 8.597 de lei
spor pentru confidențialitate (5%) - 1.719 lei
indemnizație pentru titlul științific de doctor - 950 de lei
SURSA: Realitatea PLUS