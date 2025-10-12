JUDECĂTORII CCR ÎNCASEAZĂ SALARII ȘI SPORURI URIAȘE

Simina Tănăsescu, președinte CCR

indemnizație brută - 47.074 de lei

spor pentru risc și suprasolicitare psihică (25% din indemnizația brută) - 11.769 de lei

spor pentru confidențialitate (5%) - 2.354 de lei

indemnizație pentru titlul științific de doctor - 950 de lei

SURSA: Realitatea PLUS

Veniturile celorlalți judecători:

indemnizație brută - 45.260 de lei

spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)- 11.315 lei

spor pentru confidențialitate (5%) - 2.263 de lei

indemnizație pentru titlul științific de doctor - 950 de lei

Prim-magistrat asistent

indemnizație brută - 34.386 de lei

spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%) - 8.597 de lei

spor pentru confidențialitate (5%) - 1.719 lei

indemnizație pentru titlul științific de doctor - 950 de lei

