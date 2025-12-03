Primarul Oleg Cernei a publicat miercuri, 3 decembrie, imagini video cu drona, dar nu a oferit alte detalii. „Un cetățean din comuna Pepeni, din necunoștință, a găsit această dronă la hotarul între comuna Pepeni și comuna Copăceni, pe un câmp. A urcat-o în remorca unui motocultor și a venit cu dânsa în localitate. Cetățenii s-au sesizat, m-au contactat, eu am identificat persoana și am sesizat toate instituțiile abilitate. Așteptăm să vină de urgență specialiștii (…)”, a declarat primarul pentru Ziarul de Gardă.

Intervenția autorităților

Autoritățile au reacționat imediat. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, a precizat pentru ZdG că mai multe informații vor fi furnizate de oamenii legii. Poliția a confirmat că specialiștii Secției Tehnico-Explozivă urmează să examineze drona în condiții speciale, pentru a stabili caracteristicile acesteia și eventualele riscuri.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și evaluarea situației. A fost identificat bărbatul care a găsit, sâmbătă, drona, pe un deal din apropierea localității, iar astăzi acesta a decis să transporte obiectul acasă, fără a anunța autoritățile. Specialiștii Secției Tehnico-Explozivă a Poliției urmează să o examineze în condiții speciale pentru a stabili caracteristicile și eventualele riscuri asociate”, se arată în comunicatul Poliției.

Oamenii legii au transmis și un avertisment către populație: nu atingeți și nu încercați să transportați drone căzute sau obiecte similare, păstrați distanța și anunțați imediat Poliția prin 112.

Incidente recente cu drone în regiune

Incidentul din Pepeni nu este singular. Pe 28 noiembrie, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre două drone care au survolat spațiul aerian național în nordul Republicii Moldova. Pe 25 noiembrie, o dronă s-a prăbușit peste acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, iar în aceeași zi o altă dronă de tip Shahed a fost detectată în sudul țării.

Pe 19 noiembrie, spațiul aerian al României a fost traversat de o dronă care a trecut prin Ucraina și Moldova înainte de a fi detectată, potrivit autorităților române. Ministerul Apărării al Republicii Moldova a confirmat că drona provenea din Ucraina, iar Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Federației Ruse la Chișinău pentru a transmite protestul oficial. Oleg Ozerov, diplomat rus, a pus sub semnul întrebării autenticitatea informațiilor prezentate de autoritățile moldovene: „Dovezi nu sunt, inclusiv despre proveniența dronei, unde este?”, a spus acesta.

Sprijin european pentru apărarea antiaeriană

În contextul acestor incidente, Uniunea Europeană a anunțat o finanțare de 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova. „Cerul Moldovei nu trebuie să devină victima războiului Rusiei”, a transmis Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

