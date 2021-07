Persoanele care au murit erau turiști din alte părți ale Indiei, iar premierul a transmis condoleanțe familiilor îndurerate.

Căderea de pietre a avut loc în contextul în care în mai multe locuri din zonă au fost alunecări de teren.

Himachal Pradesh: Valley bridge Batseri in Sangal valley of Kinnaur collapses.

Nine tourists from Delhi NCR are reported to be dead & three others are seriously injured. pic.twitter.com/RQxT9BNEwI