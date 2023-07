Și nu, ei nu caută perfecțiunea, ci o femeie care să-i completeze, să-i inspire, cu tot cu așa-zisele defecte. Dacă te descurci de minune alături de el, s-ar putea chiar să ajungă să te iubească în moduri de care tu ești convinsă că nu îi plac!

Aspectul natural, usor neîngrijit

Incearca asta: aranjeaza-ti mereu parul intr-un fel anume si, intr-una din zile, lasa-l desfacut, cu un aspect usor neglijent, propune Diva Hair. Punem pariu ca ii va placea cel putin la fel de mult? Alte exemple? Din cand in cand, foloseste doar lac de unghii incolor in locul ojei, doar rimel in loc de rimel+fard sau doar un luciu de buze discret in locul rujului mat cu o culoare mai puternica. Ii va placea sa te descopere si asa, mai ales daca stii sa alternezi zilele in care mizezi pe naturalete cu cele in care micile artificii de coafura sau machiaj iti pun in valoare trasaturile.

Formele rotunde

Nu are vreo problema cu ele atat timp cat nu esti neglijenta cu aspectul tau. Afinitatea barbatilor pentru soldurile mai late rezida inca din antichitate. De pe atunci si pana in ziua de astazi soldurile late sunt considerate simbol al feminitatii si fertilitatii.

Sânii mici

Aici preferintele sunt impartite: mici sau medii. Un lucru este sigur: nu prea le place ca iubita lor sa aiba silicoane sau sutiene nepotrivite. Ar prefera oricand sanii mici si fermi sau rotunzi decat sanii care ies din sutien sau siliconati, ca doua mingi. In plus, se pare ca le place sa cuprinda sanii iubitei cu palma, de unde rezulta ca barbatilor le plac cel mai mult sanii rotunzi, de marime mica sau medie.

Accentele de vorbire

Nu stiu daca te asteptai, dar barbatii considera ca femeile raraite sau sasaite au o voce foarte sexy, care te provoaca sa le asculti. Asadar, daca esti una dintre ele, nu ezita sa "asortezi" felul in care vorbesti cu un zambet strengaresc si o privire intensa atunci cand esti langa el.

Micile stângăcii

Atat timp cat nu le repeti frecvent si nu le faci intentionat, micile stangacii in prezenta lui sunt simpatice, naturale si sexy. Sigur ai nevoie de exemple: te impiedici de ceva prin casa si incepi sa razi, faci haz de necaz de o patanie de-a ta, iti prinzi stramb parul, sari in pat, dansezi haios prin casa, etc. "Stangaciile, ca si timiditatea, au un farmec discret prin surprizele pe care le provoaca, prin panica naiva care o raspandesc." (Mircea Eliade).





Purtarea hainelor lejere

Desi pare bine impamantenit in mintea femeilor faptul ca hainele mulate atrag privirile barbatilor si le pun gandurile "in miscare", adevarul e la mijloc: in jocul seductiei cu un barbat pe care vrei sa-l cuceresti sau cu care abia ai inceput o relatie trucul va functiona cu siguranta atat timp cat nu exagerezi cu mulajele sau goliciunea. Dar, barbatul care iti este alaturi si te vrea nu doar in patul lui, urmareste uneori si altceva: din priviri sa-ti deseneze sau sa-ti urmareasca silueta printr-o rochie vaporoasa, sa ii porti tricoul prin casa si sa-ti placa asta, sa ii imbraci camasa peste setul tau de lenjerie intima si sa il provoci... Nu tot timpul decolteul adanc, crapatura pe picior si rochia mulata sunt cele care starnesc gandurile lor.

Exemple? Dansezi in fel si chip cu castile in urechi, faci curat si dansezi, gatesti si canti, faci exercitii de fitness sau aerobic in timp ce iti faci de lucru prin camera. Ce gandeste el atunci? Ca are alaturi o femeie tonica, jucausa, optimista si atenta la silueta ei. Asta ca sa nu mai vorbim despre cat de mandri sunt barbatii cand iubitele lor merg la cosmetica, masaj sau ore de antrenament fizic (fitness, pilates, aerobic, etc.).

Faptul că nu te dai cu parfum chiar mereu

Uneori ne dam peste cap in cautarea celui mai fin parfum, poate chiar unul despre care stim ca ii place. De fapt, barbatii apreciaza parfumul aplicat si pe haine doar atunci cand iesiti undeva, va intalniti in oras sau esti imbracata elegant. Atunci cand esti doar cu el insa, isi doreste sa simta parfumul natural al pielii tale, mai ales imediat ce ai iesit din baie, cu usoara aroma a gelului de dus sau a lotiunii de corp. Zonele preferate? Gatul, umerii, bratele si coapsele.

Incăpățânarea

Sigur stii despre ce este vorba. Incapatanarea ta simpatica si copilaroasa cu care esti convinsa ca reusesti sa faci lucruri pe care nu le-ai mai facut pana atunci sau despre care stii ca doar el poate sa le faca. Si mai si pui zambetul ala simpatic si nevinovat.

