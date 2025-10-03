În contextul tragediei de la spitalul din Iași, unde 7 copii au murit din cauza unei bacterii periculoase, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța au transmis informații detaliate privind verificările efectuate în unitata sanitară și măsurile de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale.

Potrivit unui comunicat, SCJU se află în plin proces de verificare, atât prin controale interne riguroase, cât și prin acțiuni externe coordonate de autoritățile competente.

Astfel, în data de 1 octombrie, echipe mixte de control din partea DSP și a Poliției Locale au efectuat o serie de verificări. Cu această ocazie, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale unor persoane fizice, pentru purtarea echipamentului de protecție în afara unității sanitare.

„Ne asumăm aceste constatări și tratăm cu seriozitate orice abatere de la reguli. În acest sens, colaborăm deschis cu toate instituțiile de control și punem la dispoziție toate documentele necesare, pentru că susținem ferm orice demers care contribuie la creșterea siguranței pacientului și îmbunătățirea actului medical. Responsabilitatea prevenirii infecțiilor nosocomiale este comună, iar echipele noastre medicale sunt instruite continuu în ceea ce privește respectarea protocoalelor de igienă. Totodată, precizăm că, în perioada iulie – septembrie 2025, au fost raportate 71 de cazuri de infecții nosocomiale către Direcția de Sănătate Publică Constanța”, se arată în comunicat.

Reprezentanții unității sanitare precizează că Spitalul Județean Constanța a obținut o finanțare generoasă pentru un proiect de combatere a infecțiilor nosocomiale.

„Menționăm că SCJU Constanța a atras fonduri europene semnificative (34.222.012,84 lei) prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru un proiect dedicat combaterii infecțiilor nosocomiale. Astfel, în ultima perioadă, spitalul a fost dotat cu echipamente moderne pentru dezinfecția spațiilor și suprafețelor, au fost amenajate izolatoare destinate pacienților infectați, s-au realizat investiții importante în blocurile operatorii, iar stația de sterilizare și laboratorul de microbiologie au fost echipate cu tehnologie de înaltă performanță. Depunem eforturi susținute pentru a reduce riscurile, a moderniza serviciile și a asigura îngrijirea în siguranță a fiecărui pacient”, se mai arată în comunicat.