Adina Alberts ne propune o abordare delicioasă și sănătoasă a deserturilor, susținând că există cinci opțiuni pe care le putem savura fără teama acumulării kilogramelor în plus. Aceste prăjituri sunt special concepute pentru a avea un conținut scăzut de zahăr rafinat, ceea ce le face nu doar mai prietenoase cu silueta, ci și mai benefice pentru sănătate. Prin alegerea ingredientelor naturale și nutritive, aceste deserturi reușesc să satisfacă pofta de dulce fără a compromite echilibrul alimentar, oferind astfel o alternativă savuroasă pentru cei care doresc să se bucure de o masă dulce fără vinovăție.

1.Înghețata

„Nu are foarte multe calorii.” Adina Alberts și-a început lista cu desertul verii, înghețata. „Vorbim mai ales de sorbet, care e obținut din suc de fructe înghețat, cu adaosuri de diverse arome. Acest tip de desert nu are foarte multe calorii. În plus, acum există și înghețată fără zahăr. Această înghețată utilizează Stevie sau alți îndulcitori naturali“, explică Adina Alberts, pe Instagram.

2. Panna cotta

„Avem consistență, dar nu avem calorii multe.” Următoarea prăjitură cu un conținut caloric scăzut de pe lista Adinei Alberts este Panna cotta, un desert italienesc obținut din smântână îndulcită, îngroșată cu gelatină.

„Panna cotta este un amestec de diferite arome în care se dizolvă pectină. Pectina este acea substanță care coagulează sucul respectiv sau crema respectivă. În acest fel avem consistență, dar nu avem calorii multe. Dacă în acel produs s-a adăugat miere sau îndulcitor natural, cum ar fi Stevia, atunci vorbim despre un desert senzațional”, susține medicul.

3.Cheesecake

„Putem să-i punem niște dulceață fără zahăr deasupra.” Lista continuă cu Cheesecake-ul, un desert care are la baza sa crema de brânză. „Cheesecake-ul este obținut din lapte, respecitv din brânză de vaci. Dacă renunțăm la acea bază de biscuiți și lăsăm ca baza să fie doar rezultatul faptului că am copt cum trebuie Cheesecake-ul, obținem din nou o prăjitură senzațională. Putem să-i punem niște dulceață fără zahăr deasupra sau un sos de fructe pe care îl facem fără zahăr. Un desert minunat”, a mai spus Adina Alberts.

4.Mousse

„Orice prăjitură care folosește ca îndulcitor curmalele are un indice glicemic redus.” Continuăm cu Mousse-urile, care includ în compoziția lor albușuri de ou, un ingredient slab caloric. Combinat cu un îndulcitor natural, miere, Stevie sau curmale, Adina Alberts este de părere că acest desert nu are cum să dea cântarul peste cap. „Mousse-urile nu au calorii multe pentru că este utilizat albușul de ou pentru a se produce acel mousse. Avem foarte puține calorii în albușul de ou. Prin urmare, sunt prăjituri pe care să le alegeți, cu condiția să nu conțină mult zahăr. Orice prăjitură care folosește curmalele ca îndulcitor reprezintă o prăjitură care nu are multe calorii. Așadar, orice prăjitură care folosește ca îndulcitor curmalele are un indice glicemic redus. Astfel, în momentul în care le mâncăm, nu avem niciun vârf glicemic”, a mai spus Adina Alberts, în videoclipul online.

5.Orez cu lapte

„Orezul cu bobul lung este de preferat.” Nu în ultimul rând, medicul estetician a amintit orezul cu lapte, un desert consistent, care nu necesită cantități generoase de îndulcitori. „Aș mai menționa orezul cu lapte. Există orezul acela cu bobul lung. Acela este de preferat. Se fierbe în lapte și se aromatizează cu tot ceea ce ne dorim. Putem să punem niște stafide, putem să punem nuci, și se îndulcește cu îndulcitor natural. Sănătatea ta, prioritatea mea! Numai bine!”, a încheiat Adina Alberts.

