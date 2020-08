23 de persoane, printre care și 12 copii, evacuate dintr-un bloc de garsoniere din Botoșani. Pericol de explozie

Pompierii din cadrul ISU Botosani a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata, in jurul orei 6:00, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, in cazul unui incendiu provocat cel mai probabil de o lumnare lasata nesupravegheata.

Din cauza fumului dens, 23 de persoane au fost evacuate, printre acestea fiind si 12 copii.

Din primele informatii, se pare ca incendiul a pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata de proprietarul uneia dintre garsoniere.

Pompierii au fost nevoiti sa intervina si pentru a limita riscul de explozie si asta deoarece inclusiv in garsoniera in care se afla lumanarea era si o butelie care ar fi putut exploda in orice moment.