Potrivit presei din Japonia, după ce i-a atact pe călători, agresorul a aruncat un lichid inflamabil în jurul trenului și i-a dat foc.

Unul din cei 15 răniți se află în stare gravă.

Atacul a fost filmat. În imaginile apărute pe Twitter, oamenii aleargă speriați și încearcă să iasă pe geamuri pentru a scăpa.

JUST IN - Man with knife sets a train in #Tokyo on fire, attacker detained; at least 15 injured.pic.twitter.com/Oz5cUEh055