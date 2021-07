În orașul Zhenghou a fost emisă alertă roșie de inundații. Apele au făcut prăpăd în toată metropola. Canalizările nu au mai făcut față, iar apa a ajuns la metrou.

Pouring rain hit the subway station of #Zhengzhou, capital of the province, and left the passengers stuck in the carriage. Luckily, all the passengers have been evacuated now. #floods pic.twitter.com/NDtlUo3swJ