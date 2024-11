Cuvintele de pe ambalaje reprezinta, practic, contractul dintre tine si firma producatoare. In baza celor scrise pe etichete, tu decizi daca pui sau nu in cos, ca sa duci acasa, produsul respectiv.

Iata o lista cu cele mai de temut cuvinte, care ar trebui sa te faca sa te gandesti de doua ori inainte de a le cumpara.

1. Aroma

Atat aromele naturale, cat si cele artificiale sunt facute in laborator. Doar ca aromele naturale sunt izolate din surse naturale, in timp ce aromele artificiale nu sunt obtinute din aceleasi surse. Aromele naturale de nuca de cocos sau cele de capsuni, care-ti palc atat de mult, sunt obtinute mai ieftin prin procedee chimice de laborator, din proteina bacteriana naturala. Gustos, nu-i asa?

2. Concentrate de fructe

Uitati-va la procentul de zahar atunci cand vine vorba despre concentrate de fructe. Dar nu uitati ca si un suc care se pretinde 100% natural poate avea concentrat cu adaos de zahar, plus ca poate fi preparat din fructe de foarte slaba calitate.

3. Piure

Piureurile care se recomanda ca fiind 100% din pulpa, pot fi tratate si imbunatatite cu arome naturale sau identic naturale, coloranti si alti adjuvanti. Cititi cu atentie procentele pe eticheta!

4. Nectar

Stim ca acest cuvant te duce cu gandul la gradinile Edenului, dar nectarul e doar un termen pentru un suc diluat si tratat cu multe alte imbunatatiri, care vin din zona laboratoarelor: piure concentrat, apa si zahar adaugat.

5. Tartinabil

Cuvantul in sine trebuie sa te faca sa intelegi ca nimic din ce are calitatea aceasta nu poate fi natural. Ce e usor tartinabil nu are cum sa fie natural, e clar ca produsul e ajutat chimic ca sa aiba aceasta calitate. Untul natural, de exemplu, e greu tartinabil.

6. Sursa de fibre

Daca nu arata a sursa de fibra, nici nu are cum sa fie. Produsele care sunt pompate cu polidextroza si inulina nu sunt surse reale de fibre. Consuma legume si fructe adevarate, daca vrei sa fii sigur ca ai consumat fibre.

7. Fara colesterol

Orice produs care nu e derivat de origine animala are colesterol zero. Companiile trec pe eticheta aceasta caracteristica doar ca sa dea iluzia de „sanatos”, scrie Sfatul Părinților. Produsul respectiv nu inseamna ca n-ar fi asa, doar ca mare grija ca nu cumva colesterol zero sa iti ia ochii de la nenumaratele E-uri care-ti pot afecta sanatatea.

8. Fara grasimi

Atentie mare – putine alimente care se vor fara grasimi au cu adevarat aceasta caracteristica. In general, se bazeaza pe cantitatea foarte mica a confectiei respective. O portie foarte mica din ceva poate avea caracteristica „fara grasimi”.

9. Fara zahar

Fara zahar inseamna fara sucroza, dar sa nu uitam de zaharul care provine din carbohidrati si care poate provoca si complicatii digestive, de altfel.

10. Marca recunoscuta

E adevarat ca foarte multe marci cunoscute isi vand produsele ca singurele care au o anumita calitate; asa se intampla, de exemplu, cu anumite companii de lactate, care sustin ca numai iaurtul lor contine bifidus regularis. Dar sunt si alte iaurturi care contin culturi active cu aceleasi calitati.

11. Produs sanatos care ajuta la…

Sa fim bine intelesi: produsele alimentare nu trateaza nimic. Ele hranesc. Daca un produs spune ca imbunatateste digestia, de exemplu, nu inseamna c-o si face. Ba chiar e bine sa fim suspiciosi in fata oricarui produs care ne promite vindecarea.

