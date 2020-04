11 angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, confirmaţi cu coronavirus

Managerul Spitalului, Andras-Nagy Robert a precizat că testarea personalului medical a început miercuri, fiind prelevate probe de la cei 58 de angajați care lucrează la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).

„Ieri am făcut testarea personalului de la Urgenţe, iar azi am continuat cu celelalte secţii din prima linie. La Urgenţe avem 4 colegi confirmaţi, care urmează să fie monitorizaţi şi să intre în regim spitalicesc dacă va fi cazul. Aici, având în vedere că în afară de un caz, toţi erau la domiciliu - doi dintre ei erau în concediu - nu s-a pus în discuţie carantinarea. Am luat măsurile de dezinfecţie, am izolat personalul afectat (…) A fost o singură persoană izolată în secţie, ne-am consultat cu epidemiolgiii de la DSP Covasna şi am luat această măsură, având în vedere că toţi ceilalți sunt negative (…) Deci în momentul de față avem 11 angajați confirmați COVID”, a explicat managerul spitalului.

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) informa astăzi, la ora 13:00, că 34 de persoane din judeţul Covasna au fost, până în prezent, testate pozitiv pentru coronavirus.

