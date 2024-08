„Erorile sunt cazuri izolate și că, în cazul erorilor, acestea vor fi verificate, vor fi revizuite iar drepturile pensionarului nu vor fi diminuate niciun fel. Drepturile pensionarului vor fi revizuite prin decizia de revizuire. Acum, colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice, de altfel, după cum au și articoli în lege, fiindcă există posibilitatea revizuirii dosarului de recalculare, atât la inițiativa casei de pensii din oficiu, dar și la inițiațiva pensionarului.

Colegii noștri de la casele teritoriale de pensii, imediat ce am terminat recalcularea, continuă să facă aceste verificări. Am avut, la nivel național, un număr de 9.170 de audiențe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audiențe, am avut sesizări la birourile de relații cu publicul, cât și în formă electronică, încă aproape 2.400 de asemenea cerințe.

Dacă vedeți, este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat în diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane, am găsit un număr de 1.090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare”, a spus ministrul Muncii.