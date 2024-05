1 Mai muncitoresc era momentul in care se prezentau realizarile marete ale Partidului Comunist Roman. Tovarasul Nicolae Ceausescu si tovarasa Elena Ceausescu, alaturi de ceilalti tovarasi din conducerea de partid si de stat erau intampinati cu „sentimente de inalta pretuire si dragoste fierbinte ale intregului popor”.

La parade, oamenii erau incolonati in functie de intreprinderea la care lucrau si marsaluiau prin fata tribunei oficiale, de unde erau salutati de reprezentantii partidului-stat. Nu lipseau lonzincile vremii: „Traiasca Partidul Comunist Roman in frunte cu secretarul sau general, tovarasul Nicolae Ceausescu“, „Traiasca comunismul, viitorul luminos al intregii omeniri!“, „Traiasca Nicolae Ceausescu, cel mai iubit fiu al poporului, ctitorul epocii de aur!“. „Ceausescu – Muncitorii“, „Ceausescu P.C.R.“.

Cu acest prilej, cei doi tovarasi – Nicolae si Elena Ceausescu – simteau inalta pretuire si recunostinta a integului popor roman. Dupa parade, romanii de rand mergeau la un gratar, participau la serbari, spectacole artistice si manifestari cultural-educationale. Altii preferau sa se uite la televizor, pentru ca de 1 Mai beneficiau de un program prelungit de la 11.30 pana la 22.00, in loc de 20.00 si 22.00. Nu mai incape indoiala ca si programele TV erau inchinate tot conducatorului iubit, se difuzau cantece cu versuri patriotice si revolutionare sau muzica de promenada cu fanfara Armatei.

Românul, frate cu micii, de 1 Mai. Ziua Internațională a Muncii deţine recordul pentru cele mai multe comenzi de mici din an

Cântecele patrotice pe care românii le auzeau de 1 Mai

1 Mai muncitoresc

Versurile: Maria Rantes

Muzica: Ciprian PorumbescuRade iara primavara,

Peste campuri, peste plai,

Veselia umple tara,

C-a venit Intai de Mai!Muncitorii au pornit

Si-ntr-un glas s-au infratit!

Si ei azi sarbatoresc

Unu Mai muncitoresc.

Infratiti azi cu taranii,

Muncitorii-n joc si cant,

Praznui-vor in toti anii

Libertatea pe pamant.Peste mari si peste tari,

Se aduna pe carari,

Lumea toata in alai

Pentru al nostru Intii de Mai.

„Te slavim, Romanie!”

„Te slavim, Romanie!” a fost imnul national al Republicii Populare Romane intre 1953 si 1977. Versurile au fost scrise de Eugen Frunza si Dan Desliu, iar muzica a fost compusa de Matei Socor.

„Te slavim, Romanie!”

Te slavim, Romanie, pamant parintesc

Mandre plaiuri sub cerul tau pasnic rodesc

E zdrobit al trecutului jug blestemat

Nu zadarnic, strabunii eroi au luptat

Astazi noi implinim visul lor minunat.

Puternica, libera,

Pe soarta stapana

Traiasca Republica

Populara Romana

Infratit fi-va vesnic al nostru popor

Cu poporul sovietic eliberator.

Leninismul ni-e far si tarie si avant

Noi urmam cu credinta Partidul ne-nfrant,

Faurim socialismul pe-al tarii pamant.

Puternica, libera,

Pe soarta stapana

Traiasca Republica

Populara Romana

Noi uzine cladim, rodul holdei sporim

Vrem in pace cu orice popor sa traim

Dar dusmanii de-ar fi sa ne calce in prag

Ii vom frange in numele a tot ce ni-e drag

Inalta-vom spre glorie al patriei steag

Puternica, libera,

Pe soarta stapana

Traiasca Republica

Populara Romana.

Multumim din inima partidului

Azi e zi de sarbatoare

Ziua cand noi voiosii pionieri

Am pornit cu-nflacarare

Pe un drum presarat cu primaveri

Ta-ra-ta-ta goarnele au sunat

Ta-ra-ta-ta si-ntr-un glas au cantat

Multumim din inima partidului

Multumim din inima partidului

Ca-ntr-o zi de sarbatoare

Ne-a croit drum nou de pionieri

Mangaiati de blandul soare

Ce-a pornit ca si noi la drum din zori

Invatam cu-nflacarare

Cum sa fim patriei folositori

Ta-ra-ta-ta goarnele noi sunam

Ta-ra-ta-ta si-ntr-un glas noi cantam

Multumim din inima partidului

Multumim din inima partidului

Ca-ntr-o zi de sarbatoare

Ne-a croit drum noi de pionieri

Zi de zi copilaria

fericiti si voiosi ne-o vom trai

Brat la brat cu datoria

Ce cu drag primii ne-o vom implini

