StilPropriu.ro – Topul celor mai tari ceasuri de lux. Ce preturi au modelele Porsche si Davidoff

StilPropriu.ro va propune 4 ceasuri de lux exceptionale, fabricate cu foarte multa atentie la detalii, ceasuri ce arata un statut, au o calitate aparte si sunt fabricate de branduri renumite.

StilPropriu.ro – Toate ceasurile de lux din oferta le puteti vedea AICI.

StilPropriu.ro este un magazin online cu oferte diverse de produse. Printre acestea se regaseste un numar mare de ceasuri de lux, dar si care pot fi achizitionate cu un buget mediu sau chiar mic. Toate ceasurile sunt de foarte buna calitate, insa pentru astrazi ne-am gandit sa aruncam o privire asupra modelelor de lux care costa cel mai mult si motivelor pentru care acestea merita asemenea sume.

StilPropriu.ro – Ceas barbati Porsche

Acest ceas este unul dintre cele mai scumpe, acum este accesibil si in Romania pentru cei care chiar isi permit dar si apreciaza un produs exceptional. Ceasul are desigur si garantie, cutia prezinta un diametru de 44cm, nu este un ceas foarte voluminos in ciuda faptului ca pare impunator. Cureaua este din cristal de safir, iar bratara din silicon. Mai multe detalii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas Davidoff

Si acest model de ceas este fabricat tot pentru barbati, are un design deosebit, marimea sa este de 40mm, putin mai mic fata de modelul precedent, cu o prezentare ceva mai metalica, dar foarte eleganta. Ceasul este original dar are un pret mult mai avantajos fata de primul model prezentat. Culoarea sferei este precum in imagine, de culoare neagra, are si functia de prezentare a fazelor lunare, impermeabilitate de pana la 5 atomosfere si o bratara impunatoare din otel. Mai multe informatii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas TW Steel

Brandul TW Steel poate nu este asa de cunoscut precum precedentele, decat in randul pasionatilor de ceasuri. Unul dintre modelele de lux de la ei este cel din imagine care are un design minimalist, dimensiunea sa este de 45mm, Impermeabilitate peste media ceasurilor pe care le gasiti pe piata, de 10 atmosfere, si bratara din piele. Oferta pentru un asemenea ceas o gasiti AICI.

StilPropriu.ro - Ceas Seiko

Ultimul ceas pe care vi-l prezentam este un model de la Seiko ce se regaseste intr-un stoc limitat tocmai pentru ca beneficiaza de o oferta ce are reducere de peste 40%. Ceasul are garantie, diametru de 46mm si impermeabilitate de 10atm. Pretul poate fi gasit AICI.