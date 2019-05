Spice Girls s-au reunit după șapte ani de la ultimul concert

Patru dintre fetele de la Spice Girls s-au întors pe scenă vineri seara, la şapte ani după ce au cântat ultima dată împreună, cu prilejul unui mult-aşteptat concert desfăşurat la Dublin.

Concertul din Irlanda este primul dintr-un turneu de reunire care va cuprinde 13 apariții, informează dpa şi publicaţia britanică The Mirror.



Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm şi Geri Horner au sosit pe scenă în uralele a 75.000 de fani strânşi la Croke Park din Dublin, deschizând concertul cu hitul lor "Spice Up Your Life", alături de un foc de artificii.







Victoria Beckham a decis să nu se alăture turneului de reunire pentru a se concentra asupra brandului ei de modă.



Capitala Irlandei era în plină efervescenţă înaintea concertului, mulţi fani luând cu asalt social media pentru a mărturisi că nu credeau că vor trăi vreodată acest moment.



Cu toate acestea, unii spectatori s-au declarat dezamăgiţi de concert, semnalând prezenţa unor probleme de sunet.



În februarie, membrele trupei anunţat că plănuiesc din nou să colaboreze, la aproape 20 de ani de la despărţire.



Fetele de la Spice Girls au devenit faimoase în 1996 cu single-ul "Wannabe" şi au continuat să lanseze hituri ca "Who Do You Think You Are" "2 Become 1" şi "Viva Forever", înainte de a se despărţi în 2000.



În 2008 membrele trupei s-au reunit pentru un turneu în Europa şi Statele Unite, iar ultima dată au cântat împreună la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra în 2012.