ŞOCANT. Preot acuzat că a sechestrat o femeie pentru a obţine favoruri sexuale

Directorul Căminului pentru persoane vârstnice din Focșani, preotul Cătălin Ifrim, este acuzat că a agresat sexual, lovit și sechestrat o angajată a instituției, transmite Realitatea de Vrancea.

Infirmiera Iuliana Coman susține că directorul căminului, Cătălin Ifrim, a venit în zorii zilei de luni, 27 august, în jurul orei 4.30, și a chemat-o la el în birou.

Femeia era în serviciul de noapte, împreună cu un coleg. Angajata s-a dus în biroul directorului, iar acesta i-a spus să meargă în biroul de protocol, sub pretextul că ar avea ceva important de discutat.

După ce au intrat în birou, directorul a încuiat ușa, s-a dezbrăcat în pielea goală și a obligat-o să-i toarne whisky în pahar. Apoi i-ar fi cerut să întrețină relații intime cu el, a bruscat-o, a tras-o de păr și a amenințat-o cu pierderea locului de muncă.

”Am fost surprinsă când am auzit că a venit domnul director la cămin, la ora aia. M-am dus la el în birou și mi-a spus să mergem în biroul de protocol, acolo unde noi, simplii angajați, nu avem voie să intrăm și nici măcar să batem la ușă. Am intrat și a încuiat ușa. Miroase a alcool și mi-a zis să bem o cafea. Apoi mi-a cerut să spun tot ce știu de colegul meu, mi-a vorbit urât, l-am refuzat și mi-a luat telefonul mobil. S-a dezbrăcat de cămașă și de pantaloni în fața mea, m-a lovit și mi-a cerut să întrețin relații cu el. Mi-a spus că noi, cei care ne-am angajat fără să dăm bani, trebuie să plătim în natură. Am fost șocată și am stat în teroarea asta până pe la ora 9.00. Afară mă aștepta prietenul meu, care îmi trimitea mesaje. După mai multe apeluri ale doamnei Corina (n.r. psiholog), domnul director s-a îmbrăcat și a ieșit, cerându-mi și mie să ies în așa fel încât să nu mă vadă nimeni. Am fugit pe scări la cabinetul meu, am început să plâng, am căzut pe jos, eram în stare de șoc. Am reușit să fug din unitate”, ne-a declarat, încă în stare de șoc, Iuliana Coman.

Femeia susține că a vorbit cu mai mulți superiori din cadrul Primăriei Focșani, dar nu a găsit înțelegere. Inclusiv primarul Cristi Misăilă ar fi luat-0 în derâdere, acuzând-o că ar vrea să-i facă rău directorului întrucât s-ar număra ”printre amantele lui” și acum s-ar fi ”supărat pe el”.

Afirmațiile infirmierei sunt susținute și de alți colegi. Florin Bercuci, colegul ei de tură, spune că a rămas șocat de ceea ce s-a întâmplat. El acuză comportamentul reprobabil al directorului care, de când a venit în instituție (noiembrie 2017), a instaurat o atmosferă tensionată. La rândul său, Ion Mușat, care lucrează ca bucătar, spune că directorul ar avea un comportament deviant, intrând de mai multe ori în conflict cu angajații.

”Urla la angajați de se aude peste tot. Și cu mine a avut altercații, vorbește foarte urât. Cel mai bine ar fi să-și dea demisia, nu-i locul lui aici. Ne miră foarte mult comportamentul său, mai ales că este preot”. O altă infirmieră spune că a văzut-o pe Iuliana Coman intrând bulversată în cabinet, în jurul orei 9.00, deși trebuia să plece acasă de la ora 7.00. ”Plângea, a leșinat, nu puteam vorbi nimic cu ea. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și mi-a spus că nu poate să-mi zică nimic pentru că a fost amenințată că va fi dată afară, că o omoară. Plângea continuu, nu putea nici să țină telefonul în mână, nu știa ce să facă”, ne-a declarat infirmiera.

Directorul Cătălin Ifrim și-a luat, chiar astăzi, o zi de concediu. El a fost sunat de reporteri, însă a refuzat să răspundă la întrebări deși, inițial, promisese că va sta de vorbă cu presa.

Cătălin Ifrim are puțin peste 44 de ani și slujește ca preot la biserica de lângă Școala Gimnazială Nr.7 din Focșani. La rândul său, primarul Cristi Misăilă nu a răspuns la telefon.

Primăria Focșani a demarat o anchetă internă. Iuliana Coman și-a scos certificat medico legal și a depus plângere la poliție.