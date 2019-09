Simona Halep, mesaj pentru Bianca Andreescu, după ce a depășit-o în topul mondial

Bianca Andreescu, canadianca de 19 ani cu origini românești, a reușit o performanță incredibilă cucerind titlul la US Open, printr-o victorie dramatică în fașa Serenei Williams.

Bianca Andreescu a depășit-o în clasament, prin această performanță, pe Simona Halep, urcând de pe locul 15 direct pe 5, în timp ce Halep a coborât o poziție.

Simona Halep i-a trimis un mesaj pe twitter lui Bianca Andreescu imediat după succesul de la US Open: "Felicitări, Bianca Andreescu pentru performanța fantastică și primul tău Grand Slam! România este foarte mândră de tine".

Imediat după ce Simona Halep a transmis mesajul, sute de fani canadieni au apreciat gestul și au comentat pe profilul Simonei. "Un act de clasă al tău, ca de obicei" sau "Mulțumim că ai dus-o la un nivel pro, Simona", au fost doar câteva dintre mesajele fanilor, conform Fanatik.

Bianca Andreescu este prima jucătoare din istorie care reușește să câștige la US Open de la debut, în era Open. Imediat după finală, canadianca a fost copleșită de emoții și a spus că nu a fost ușor de gestionat momentul în care trebuia să joace pe cea mai mare arenă a tenisului mondial.

După ce Bianca Andreescu a cucerit titlul de campioan la US Open, ea va ajunge la 4835 de puncte și îi va lua locul 5 Simonei, începând de luni. În acest moment, "Simo" are 4803 puncte și va coborî sub Andreescu.

Simona Halep și Bianca Andreescu anunță deja un duel de vis la Turneul Campioanelor, ambele sportive fiind calificate pentru Turneul Campioanelor de la Shenzen.