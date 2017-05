Simona Halep a pierdut finala de la Roma. Românca a avut nevoie de îngrijiri medicale

Simona Halep este învinsă de Elina Svitolina la Roma, după o finală de coşmar, scor 6-4, 5-7, 1-6! Halep ratează al 16-lea titlu al carierei din cauza unui ghinion teribil, ţinând cont că sportiva noastră nu a mai putut să evolueze la nivelul ei obişnuit după ce s-a accidentat într-un moment în care controla partida. Simona a călcat greşit la 5-2 în prima manşă, apoi s-a chinuit şi nu i-a mai putut face faţă Elinei, jucătoare care ajugne la 8 trofee în carieră!

LIVESCORE: Svitolina câştigă setul decisiv cu 6-1!

Simona este condusă cu 5-0!

3-0, Simona Halep se mişcă tot mai greu.

Ucraineanca a început setul decisiv cu 1-0!

7-5, set câştigat de Svitolina!

5-6. Game câştigat destul de uşor de Elina Svitolina, cu un singur punct pierdut.

Pauză, Simona îşi bandajează glezna dreaptă.

românca recuperează şi scorul este 5-4 pentru Svitolina.

5-3, cel mai prost GAME făcut de Simona.

4-3 şi Elina câştigă setul şi a cerut ajutorul fizioterapeutului. Simona primeşte din nou sfaturi de la antrenor!

3-3 HALEP egalează, după ce Svitolina ratează o minge de break.

3-2, minge de BREAK, revenire frumoasă a Simonei.

3-1, Românca are nevoie de mai multă forţă!

2-1, Svitolina preia conducerea.

1-1, re-break făcut de Elina.

Simona a început perfect setul 2, conduce cu 1-0.

6-4, SET câştigat de Halep!

First set goes to @Simona_Halep!



Takes the opening set off Svitolina 6-4! #ibi17 pic.twitter.com/syFoIljkrx