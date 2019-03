Semnificația BABELOR de la 1 la 9. Ce număr ai ales?

Cum să-ţi alegi Baba, în funcţie de zodie

Semnificația BABELOR. Babele sunt personaje ale mitologiei populare românești, care apar la începutul lunii martie pentru a vești venirea primăverii. Zilele Babelor se desfășoară între 1 și 9 martie.

Semnificația BABELOR. Zilele senine şi călduroase reprezintă fericirea, norocul, belşugul şi împlinirile, iar cele mohorâte şi friguroase semnifică neîmplinirile, tristeţea, dezamăgirile şi sărăcia.

Din moşi-strămoşi se păstrează acest obicei de a alege o baba în prima dimineaţă de primăvară, adică 1 martie (din punct de vedere calendaristic). În timp ce se pune mărţişorul în piept, se alege şi ziua care îţi va arată cum îţi va fi sufletul şi norocul tot anul. Dacă baba este bună, te va aştepta un an rodnic. La polul opus, dacă baba este rea, vei avea parte de supărări şi boli până în primăvară următoare.

În funcţie de zona din care provin, unele femei îşi aleg ziua respectivă după placul lor, în timp ce altele o stabilesc în funcţie de dată în care s-au născut. Află, în continuare, cum se aleg babele după ziua naşterii!

Dacă ziua de naştere are o cifra mai mare decât 9, atunci trebuie să aduni cele două cifre. De exemplu, dacă eşti născută pe 23 a oricărei luni, baba ta va fi pe 5 martie. Iar dacă eşti născută pe 29, atunci vei calcula aşa: 9+2=11, apoi 1+1=2, adică baba ta este pe 2 martie.

Nu contează atât de mult cum se aleg babele, ci cum va fi vremea în ziua respectivă.

Semnificația babelor, de la 1 la 9

1 Baba ta anunța un an incert, plin de neprezut. Baba vine cu o serie de dusmani de care trebuie să te temi.

2. Baba ta îți anunta un an fără griji și sănătate. Bucura-te de baba ta!

3. Baba ta este o babă care ascunde un mister. Un secret al acestui an îți va putea schimbă viața în bine pentru totdeauna. Merită să joci la Loto în acest an.

4. Baba ta este o babă cu puteri magice. Anul se anunță interesant din toate punctele de vedere. Succes dar ai grijă. Poate fi cu două tăișuri.

5. Baba ta este o babă care aduce din trecut niște ocazii pe care le credeai pierdute. Acum e timpul să profiți de ele – ocaziile nu vor mai reveni.

6. Baba ta este o babă fericită și fără nici o grijă. An de petreceri și veselie așadar.

7. Baba ta este blândă și are grijă de tine in acest an dar trebuie să ai grijă de sănătatea ta.

8. Baba iti aduce un an frumos și plin de realizări. Nu–i așa că îți doreai un astfel de an? Ei, iată că a venit și un astfel de an.

9. Baba aceasta este o babă cu puteri vechi…si uitate. În plus, baba aceasta este o babă care te anunța că peste 99 de zile vei fi fericită.