Şedinţă de gradul zero la CSM. Noua ordonanţă care torpilează DNA-ul îi bulversează pe magistraţi

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va analiza, miercuri, situaţia creată în sistemul judiciar după intrarea în vigoare a noii OUG pentru modificarea legilor justiţiei, ordonanţă care riscă să blocheze activitatea DNA şi DIICOT.

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea legilor Justiţiei, publicată la o zi după ce a fost adoptată, vine cu o nouă lovitură la adresa DNA. Este vorba de un articol aparent banal, care-i obligă pe procurorii DNA să dea concurs în fata secţiei pentru procurori din CSM.

Activitatea DNA ar putea fi paralizata ca urmare a puneri în practică a articolului care spune că: "Pentru a fi numiti in cadrul DNA, procurorii trebuie să nu fi fost sanctionaţi disciplinar, să aiba o bună pregatire profesională, o conduită morala ireproşabilă, cel puţin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declarati admisi in un urma unui CONCURS organizat de catre comisia constituita in acest scop".

Variantele pe care CSM le poate lua în discuţie ar fi ori ca reglementarea să se aplice chiar de la publicarea ordonaţei şi deci toţi procurorii DNA trebuie sa plece, ori să se aplice pe viitor, dar există riscul ca dosare întocmite de procurori care nu trec examenul să fie afectate.

Interesant este faptul că pentru DIICOT nu există această precizare, fiind nevoie de un interviu.

"Pentru a fi numiti in cadrul Directiei de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii trebuie să nu fi fost sanctionaţi disciplinar, să aiba o bună pregatire profesională, o conduită morala ireproşabilă, cel puţin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declarati admisi in urma INTERVIULUI organizat de catre comisia constituita in acest scop", se spune în textul legii.