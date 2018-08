Scenariu: Apocalipsa climatică va reduce populația Terrei la 1 miliard de oameni

Ziarul Le Figaro, citat de RFI Romania, notează că, fie și dacă omenirea va reduce emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris, planeta însăși ar putea perturba eforturile oamenilor. Într-un astfel de scenariu, creșterea temperaturii medii a Pământului s-ar putea stabiliza la + 4 ° C sau 5 ° C față de era pre-industrială, mult dincolo de obiectivul Acordului de la Paris (de cel mult + 2 ° C). Ce s-ar întâmpla într-un asemenea scenariu?- se întreabă autorii studiului și tot ei răspund.