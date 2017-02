Senatul dezbate azi în plen OUG 14, ordonanţa care şterge modificările la Codurile penale

OUG 14, dezbătută în Parlament

Senatul dezbate azi în plen OUG 14, ordonanţa care abrogă modificările la Codurile penale.

Senatorii dezbat, marţi, în plen, proiectul de lege de aprobare a OUG 14/2017, prin care a fost abrogată ordonanţa de modificare a Codului Penal şi Codului de Procedură Penală care a generat protestele de stradă din ultimele două săptămâni.

Intrată în procesul legislativ în procedură de urgenţă, OUG 14 a primit, luni seara, raport favorabil din partea Comisiei juridice senatoriale. Senatorii din comisia juridică au admis două amendamente formulate de USR prin care au fost puse în acord două articole din OUG 14 cu deciziile Curţii Constituţionale (CCR).

Scandal în Comisia Juridică

Scandal în Comisia Juridică din Senat, după ce reprezentantul Parchetului General, Irina Kugaly, a fost dată afară de la şedinţă, de către Şerban Nicolae, preşedintele Comisiei. Justificarea lui Nicolae a fost: "Nu apare nimeni aşa pe neaşteptate, doamna de la Parchet s-a autoinvitat". Un schimb de replici a avut loc şi între Şerban Nicolae şi Alina Gorghiu, după ce reprezentanta PG a părăsit sala de şedinţe, liberala spunându-i acestuia, că în curând, ar putea să evacueze şi Opoziţia din sală. La finalul şedinţei, OUG 14 a primit aviz pozitiv în Comisia Juridică, în unanimitate. Votul în plenul Senatului are loc marţi dimineaţă.

UPDATE 18.52. Şerban Nicolae a afirmat că nu a dat-o afară "pe doamna de la Parchet".

"Nu ştiu de ce mă întrebaţi. Nu am dat-o afară. Am constatat că s-au autoinvitat cei de la Ministerul Public, lucru care e în afara regulamentului şi nu aş dori să fiu luat prin surprindere. Că e necesară prezenţa procurorului general şi nu a unui angajat oricât de bine pregătit şi respectabil, care putea să îl însoţească pe procurorul general, dar bănuiesc că între trei interviuri şi două drumuri pe acasă, dl procuror general nu avea drum şi pe la Senat şi ne-a trimis reprezentanţi".

Întrebat dacă nu a existat o invitaţie oficială, Nicolae a spus: "Eu sunt cel care face invitaţiile. M-am consultat cu mine dacă ţineţi neapărat să fim în tonul ăsta umoristic şi nu am adresat nicio invitaţie Ministerului Public. Se face o confuzie la aceste texte. Nu e afectată activitatea Ministerului Public, nici a instanţelor. Şi instanţele şi Parchetele aplică legea. Faptul că ne consultăm în prealabil e strict la latitudinea noastră şi o facem într-un cadru public. În niciun caz la o asemenea şedinţă convocată în jurul prânzului, azi, nu se autoinvită cineva şi nu apare nimeni pe neaşteptate".

Potrivit acestuia, va exista marţi, 14 februarie, o dezbatere în Comisia Juridică pe OUG 13, fără invitaţi, iar pe 21 februarie urmează o dezbatere cu invitaţi. În ceea ce priveşte OUG 14, Şerban Nicolae a afirmat că au fost doua amendamente admise şi două respinde. "S-au făcut câteva modificare, sunt detalii tehnice", a spus acesta.

Redăm, în continuare, reproşurile lui Şerban Nicolae către reprezentantul Parchetului General. Nicolae a subliniat faptul că senatorii juriști nu au nevoie de "supraveghere", susținând totodată și că reprezentanta Parchetului General nu a comunicat Comisiei juridice intenția de a participa la ședință.

"Pe logica asta ar însemna că și noi, din dorința de a sprijini Parchetul, am putea să anunțăm dorința noastră de a participa la anchetele penale, mai ales la cele bazate pe protocoale secrete și echipe mixte. Nu e vorba de autoinvitare. V-aș ruga să înțelegeți că nu vă puteți permite niciodată ca prin notificarea Parlamentului să vă autoinvitați la ședințele Comisiilor. (...) V-aș ruga să înțelegeți că vă mulțumesc pentru prezență, nu e o chestiune personală. Nu are nicio legătură cu dumneavoastră.. (...) E o atenționare foarte politicoasă și credeți-mă că noi ținem la respectarea unor legi și regulamente, iar faptul că dumneavoastră insistați în a-mi explica că este un lucru firesc să vă autoinvitați la Comisia juridică a Senatului mă face să cred că de fapt aveți alte gânduri. Nu avem nevoie de supraveghere. Doamnă, vă rog frumos să părăsiți sala. (...) Comisia juridică a Senatului nu a anunțat-o", a spus Șerban Nicolae.

Reprezentanta Parchetului General a punctat faptul că, în opinia sa, "lucrurile acestea sunt verificabile", însă Șerban Nicolae a întrerupt-o spunând: "Chiar trebuie să mă rog de dumneavoastră să părăsiți sala? Mai faceți un dosar penal, dacă vreți".

Pe de altă parte, la începutul şedinţei dedicată OUG 14, PNL a propus introducerea pe ordinea de zi şi a ordonanţei 13.

''O să vă rog să luaţi în considerare suplimentarea ordinii de zi cu ordonanţa 13. La Comisia de constituţionalitate s-a discutat despre ambele acte normative. Una a primit respingere, alta a fost adoptată cu amendamente şi cred că este important să le gestionăm împreună, să le discutăm împreună la aceeaşi comisie, existând un risc destul de mare să dăm un semnal prost dacă am discuta şi am dezbate astăzi şi am adopta cu sau fără amendamente exclusiv ordonanţa 14. Există o temere reală ca adoptându-se ordonanţa 14 astăzi şi urmând să fie votată în plenul Senatului cât de curând, urmându-şi procedura legislativă, lăsăm o breşă pentru a putea fi activate ulterior dispoziţiile ordonanţei 13'', a cerut senatorul PNL Alina Gorghiu în timpul dezbaterilor.

Comisia juridică a Senatului s-a întrunut, luni seara, pentru a vota raportul la OUG 14/2017, votul în plenul Senatului urmând să fie dat marţi, preşedintele Comisiei, Şerban Nicolae afirmând, ironic, că speră "să nu fie probleme cu ora sau cu starea vremii la momentul adoptării acestei legi".

"Am propus, ca să nu mai fie niciun fel de discuţie, astăzi (luni - n.r.) Comisia juridică va lua în dezbatere Ordonanţa 14/2017, legea de aprobare a ordonanţei 14. Cel mai probabil mâine (marţi - n.r.) pe rolul plenului Senatului, pe ordinea de zi, va fi proiect de lege pentru aprobarea ordonanţei 14. Cu asta cred că închidem orice fel de discuţie. Probabil cei care susţin viteza de reglementare - sper să nu fie probleme cu ora la care adoptăm, să nu fie vreo problemă legată de starea vremii la momentul adoptării acestei legi - o să fie foarte dispuşi ca orice alte legi să facă obiectul unei dezbateri ample, cu toate forurile implicate", a declarat Şerban Nicolae, după şedinţa Biroului Permanent al Senatului.

El a remarcat că, în cazul OUG 13/2017, toţi protestatarii au cerut dezbateri ample, în timp ce, la OUG 14/2017, ei au solicitat adoptarea rapidă a proiectului de aprobare.

Potrivit lui Şerban Nicolae, şedinţa Comisiei juridice urmează să se desfăşoare începând cu ora 18.00, dar a spus, cu ironie, că va avea grijă să nu fie adoptat raportul "noaptea ca hoţii".

Iniţial, OUG 14 era programată să fie discutată marţi, pe 14 februarie, însă a intrat în procedura accelerată după ce vineri Liviu Dragnea a făcut un apel, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, că această să fie adoptată cât mai repede.